Vision ART Platform The Bodrum Edition iş birliği ile çağdaş sanatı Bodrum’a taşıyor

Vision Art Platform olarak çağdaş sanatı yalnızca sergilenen eserlerle değil, yaşam deneyiminin ayrılmaz bir parçası olarak ele alıyor; yeni iş birlikleriyle sanatın izleyiciyle buluştuğu alanları genişletiyoruz.

The Bodrum EDITION, bu anlayışın güçlü bir yansıması olarak otelin farklı alanlarında seçili eserlerle misafirlerine ilham veren bir sanat rotası sunuyor. VISION Art Platform iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, Mairead McClean ile disiplinlerarası üretimleriyle tanınan Koray Tokdemir'in çalışımalarını Bodrum'un benzersiz atmosferiyle buluşturuyor.

Eserlerin The Bodrum EDITION'da sergilenmeye başlanması, sanatçı Koray Tokdemir'in katılımıyla düzenlenen özel bir kokteyl ve ardından DAHA Mehmet Akdağ'da gerçekleşen akşam yemeğiyle kutlandı. Sanat, gastronomi ve misafirperverliği aynı deneyimde buluşturan gece, otelin kültür ile yaşam tarzını bir araya getiren yaklaşımını da yansıttı.

Mairéad McClean, film, video, ses ve fotoğraf gibi farklı disiplinlerde ürettiği eserlerinde hafıza, kimlik, tarih ve medya temsili üzerine düşünmeye davet ederken; kişisel anlatılar ile kolektif belleği bir araya getiren güçlü görsel diliyle dikkat çekiyor. Koray Tokdemir ise sanat, mimarlık, felsefe ve bilimi buluşturan disiplinlerarası pratiğinde varoluş, zaman ve madde arasındaki ilişkiyi araştırıyor. Fiziksel ve dijital üretim süreçlerini bir araya getiren eserleri, izleyiciyi görünmeyeni sorgulamaya ve farklı perspektiflerden düşünmeye davet ediyor. Sanatçıların VISION Art Platform seçkisi kapsamında The Bodrum EDITION'da sergilenen işleri, otelin mimarisi ve doğal çevresiyle bütünleşerek misafirlere keşif odaklı bir sanat deneyimi sunuyor.