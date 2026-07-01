Aziz Yıldırım’ın evinden çıkan kuaför ölü bulundu

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Beykoz'daki konutunda yaşanan ölüm olayıyla ilgili soruşturma sürüyor. Kızı Yaz Yıldırım'a kişisel bakım hizmeti vermek için eve gelen 56 yaşındaki Derya Gündoğdu, konuttan ayrıldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. İstanbul Emniyeti ile Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili inceleme başlatırken, kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla netlik kazanacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın evinde dün akşam saatlerinde üzücü bir olay yaşandı.

Kızı Yaz Yıldırım'a manikür ve pedikür hizmeti vermek için eve gelen kadın, konuttan ayrıldıktan kısa süre sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Olayın perde arkası ve soruşturmaya ilişkin tüm ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

Yaşanan olayın perde arkasını ve bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı. Vural, Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ve olayın evin içinde değil, konutun bahçe kapısının bulunduğu noktada meydana geldiğini vurguladığını söyledi.

Vural, 56 yaşındaki Derya Gündoğdu'nun kişisel bakım hizmetinin ardından konuttan ayrıldığı sırada bahçe kapısında fenalaşarak hayatını kaybettiğini belirtti.

Olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığını ifade eden Vural, buna rağmen İstanbul Emniyeti ile Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı titizlikle sürdürdüğünü kaydetti.

Derya Gündoğdu'nun cenazesinin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığını belirten Vural, kesin ölüm nedeninin hazırlanacak otopsi raporuyla netlik kazanacağını söyledi. Ayrıca güvenlik güçlerinin olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yaşanan süreci ayrıntılı şekilde değerlendirdiğini aktardı.

YAZ YILDIRIM'DAN İLK AÇIKLAMA

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Yaz Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ve hadisenin evlerinin içinde değil, konutun dışında meydana geldiğini belirtti.

EMNİYET VE SAVCILIK SORUŞTURMAYI SÜRDÜRÜYOR

Beykoz'daki ölüm olayının ardından İstanbul Emniyeti ile Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri delil toplarken, güvenlik kamerası kayıtları da detaylı şekilde incelendi. Derya Gündoğdu'nun kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı otopsi raporunun ardından netlik kazanacak.