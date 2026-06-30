Pilot hatası gökyüzünde alarma neden oldu

Varşova-Tel Aviv seferini yapan LOT Havayolları'na ait yolcu uçağının Bulgaristan hava sahasında "uçak kaçırılma" anlamına gelen 7500 kodunu yayınlaması üzerine alarm verildi. Türk hava sahasına giren uçak, Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-16 tarafından güvenlik tedbirleri kapsamında refakat edilerek takip edildi. Yapılan incelemelerin ardından olayın pilotun yanlış kod bildiriminden kaynaklandığı, herhangi bir kaçırma vakasının yaşanmadığı açıklandı.

Varşova-Tel Aviv seferini yapan, Polonya merkezli LOT Havayolları'na ait yolcu uçağı, Bulgaristan hava sahasında bulunduğu sırada uluslararası havacılıkta "uçak kaçırılma" anlamına gelen 7500 kodunu yayınladı. Uçağın daha sonra Türk hava sahasına girmesi üzerine, mürettebat tarafından herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi verilmesine rağmen uluslararası havacılık prosedürleri kapsamında tüm güvenlik tedbirleri devreye alındı.

Bu kapsamda yolcu uçağı, Türk hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki F-16 savaş uçağı tarafından yakından takip edilerek hava sahamızı terk edene kadar refakat edildi.

Yapılan temasların ardından Bulgaristan makamlarının uçağa Burgaz Havalimanı'na iniş izni vermesi üzerine, hava aracının yeniden Türk hava sahasını kullanmasına müsaade edildi. Uçak, Bulgaristan hava sahasına geçene kadar F-16'ların refakatinde uçuşunu sürdürdü.

Söz konusu yolcu uçağı, Bulgaristan'ın Burgaz Havalimanı'na yerel saatle 17.12'de güvenli şekilde iniş yaptı.

LOT Havayolları tarafından yapılan ilk açıklamada ise olayın, pilot tarafından yanlışlıkla 7500 kodunun bildirilmesinden kaynaklandığı, fiili bir uçak kaçırma vakasının yaşanmadığı belirtildi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla ilgili resmi makamlar arasındaki koordinasyon ve inceleme süreci devam ediyor.