Ankara'da 52 bin sahipsiz sokak hayvanı toplandı

Ankara Valisi Yakup Canbolat, il genelinde 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplandığını açıkladı.

Ankara Valisi Canpolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Ankaralı hemşehrilerim, Ankara ilimizde 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplanması çalışmalarında bugün itibariyle 52 bin sayısına ulaşılmıştır. Tespit dışı kalan varsa arama/tarama ve toplama çalışmalarına titizlikle devam edilecektir" dedi.