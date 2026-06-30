Kayseri'de uyuşturucu suçundan aranan kadın yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.U. yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
HAKKINDA 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI BULUNUYORDU
Operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.U. (35) yakalandı.
Şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
ARANAN HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.