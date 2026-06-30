Ankara'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı
Ankara'nın Mamak ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yol yapım çalışması nedeniyle dubalarla ayrılan bölümde karşı şeride geçtiği belirtilen otomobil ile çarpışan servis minibüsü şarampole devrildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
ANKARA'DA SERVİS MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 8 KİŞİ YARALANDI
Kaza, 30 Haziran 2026 Salı günü Mamak ilçesindeki 19 Mayıs Bulvarı (Samsun Yolu) üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 AEZ 826 plakalı servis minibüsü ile yol yapım çalışması nedeniyle dubalarla bölünmüş bölümde karşı şeride geçtiği belirtilen 06 EBS 694 plakalı otomobil çarpıştı.
SERVİS MİNİBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.