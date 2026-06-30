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Ankara'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı

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AA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yol yapım çalışması nedeniyle dubalarla ayrılan bölümde karşı şeride geçtiği belirtilen otomobil ile çarpışan servis minibüsü şarampole devrildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ankara'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı - 1

ANKARA'DA SERVİS MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 8 KİŞİ YARALANDI

Kaza, 30 Haziran 2026 Salı günü Mamak ilçesindeki 19 Mayıs Bulvarı (Samsun Yolu) üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 AEZ 826 plakalı servis minibüsü ile yol yapım çalışması nedeniyle dubalarla bölünmüş bölümde karşı şeride geçtiği belirtilen 06 EBS 694 plakalı otomobil çarpıştı.

Ankara'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı - 2

SERVİS MİNİBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Ankara'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı - 3

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada servis minibüsü ve otomobilde bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi makamlardan ayrıntılı açıklama yapılması bekleniyor.

Ankara'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı - 4

SIK SORULAN SORULAR (SSS)

Ankara'daki trafik kazası nerede meydana geldi?

Kaza, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan 19 Mayıs Bulvarı (Samsun Yolu) üzerinde meydana geldi.

Kazada kaç kişi yaralandı?

İlk belirlemelere göre kazada toplam 8 kişi yaralandı.

Servis minibüsüne ne oldu?

Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Yaralılar nereye kaldırıldı?

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

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