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Karadeniz'in rengi neden turkuaza döndü? NASA uzaydan çekilen görüntüleri paylaştı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Karadeniz'in rengi neden turkuaza döndü? NASA uzaydan çekilen görüntüleri paylaştı

NASA'nın PACE uydusu, Karadeniz'in her yıl ilkbahar sonu ve yaz başında görülen turkuaz görünümünü uzaydan görüntüledi. Bilim insanlarına göre renk değişiminin nedeni, milyonlarca mikroskobik kokolitoforun yüzey sularında yoğunlaşması oldu. Aynı oluşum İstanbul Boğazı'nda da uzaydan kaydedildi.

Karadeniz'in bazı dönemlerde turkuaz renge bürünmesi kirlikten değil, denizdeki canlı yaşamındaki mevsimsel değişimden kaynaklanıyor. NASA'nın PACE uydusunun 22 Haziran 2026'da kaydettiği görüntüler, yüzey sularında yoğunlaşan kokolitoforların oluşturduğu açık renkli girdapları ortaya koydu. Her yıl tekrarlanan bu olay, deniz ekosistemindeki değişimleri izlemek için kullanılan en önemli doğal göstergelerden biri kabul ediliyor.

NASA, Karadeniz'in yaz aylarında turkuaz renge bürünen yüzeyini görüntüledi. (Foto: NASA)NASA, Karadeniz'in yaz aylarında turkuaz renge bürünen yüzeyini görüntüledi. (Foto: NASA)

PACE UYDUSU KARADENİZ'İ GÖRÜNTÜLEDİ

Avrupa ile Asya arasında bulunan Karadeniz, boğazlar sistemi üzerinden Marmara Denizi ve Akdeniz'e bağlanıyor. Yılın büyük bölümünde koyu renkte görünen deniz yüzeyi, ilkbaharın sonundan itibaren yerini açık mavi ve turkuaz tonlarına bıraktı.

NASA'nın Plankton, Aerosol, Bulut ve Okyanus Ekosistemi (PACE) uydusunda bulunan Okyanus Renk Enstrümanı (OCI), 22 Haziran 2026'da bu değişimi ayrıntılı biçimde görüntüledi.

Karadeniz'deki açık mavi ve turkuaz tonlar, ilkbahar sonu ile yaz başında çoğalan kokolitofor adı verilen mikroskobik fitoplanktonlardan kaynaklanıyor. (Foto: İHA)Karadeniz'deki açık mavi ve turkuaz tonlar, ilkbahar sonu ile yaz başında çoğalan kokolitofor adı verilen mikroskobik fitoplanktonlardan kaynaklanıyor. (Foto: İHA)

TURKUAZ RENGİN NEDENİ KOKOLİTOFORLAR

NASA'ya göre renk değişiminin kaynağını "kokolitofor" adı verilen tek hücreli fitoplanktonlar oluşturuyor. Bu canlıların yüzeyi kalsiyum karbonattan oluşan mikroskobik plakalarla kaplı. Güneş ışığı bu plakalardan yansıdığı için deniz yüzeyi uzaydan süt mavisi ile turkuaz arasında değişen tonlarda görülüyor.

İlkbaharın sonu ve yaz başında hızla çoğalan kokolitoforlar, bu dönemde Karadeniz'de baskın tür haline geliyor. Yılın diğer aylarında ise silika kabuklu diyatomlar öne çıkıyor. Diyatomların yoğun olduğu dönemlerde Karadeniz yeniden daha koyu bir görünüm kazanıyor.

İstanbul Boğazı da turkuaz renge büründü. (Foto: AA)İstanbul Boğazı da turkuaz renge büründü. (Foto: AA)

İSTANBUL BOĞAZI DA AYNI RENGE BÜRÜNDÜ

NASA'nın paylaştığı görüntüler yalnızca Karadeniz'i değil, İstanbul Boğazı'nı da kapsıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan bir astronotun 27 Mayıs 2026'da çektiği fotoğrafta, Boğaz boyunca akıntıları takip eden açık renkli fitoplankton kümeleri görülebiliyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen görüntüler, fitoplankton yoğunluğunun İstanbul Boğazı'nda da belirgin şekilde görüldüğünü ortaya koydu. (Foto: NASA)Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen görüntüler, fitoplankton yoğunluğunun İstanbul Boğazı'nda da belirgin şekilde görüldüğünü ortaya koydu. (Foto: NASA)

UZAYDAN TAKİP EDİLEBİLECEK KADAR ÇOĞALIYORLAR

Kokolitoforlar tek tek mikroskop olmadan görülemeyecek kadar küçük canlılar. Ancak uygun sıcaklık ve besin koşulları oluştuğunda sayıları milyarlarca bireye ulaşıyor. Bu yoğunluk sayesinde oluşturdukları alg patlamaları uzaydan bile seçilebiliyor.

Kokolitoforların yaşam döngüsü, okyanuslardaki karbonun bir kısmının deniz tabanında uzun süre depolanmasına katkı sağlıyor. (Foto: İHA)Kokolitoforların yaşam döngüsü, okyanuslardaki karbonun bir kısmının deniz tabanında uzun süre depolanmasına katkı sağlıyor. (Foto: İHA)

KARBONUN BİR BÖLÜMÜ DENİZ TABANINA ULAŞIYOR

Kokolitoforlar yaşamları boyunca karbonu bünyelerine alıyor. Canlılar öldükten sonra taşıdıkları karbonun bir kısmı deniz tabanına çöküyor ve uzun süre burada kalabiliyor. Araştırmacılar, bu mekanizmanın okyanuslardaki karbon hareketinin anlaşılmasında kullanılan doğal süreçlerden biri olduğunu değerlendiriyor.

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