Karadeniz'in rengi neden turkuaza döndü? NASA uzaydan çekilen görüntüleri paylaştı

NASA'nın PACE uydusu, Karadeniz'in her yıl ilkbahar sonu ve yaz başında görülen turkuaz görünümünü uzaydan görüntüledi. Bilim insanlarına göre renk değişiminin nedeni, milyonlarca mikroskobik kokolitoforun yüzey sularında yoğunlaşması oldu. Aynı oluşum İstanbul Boğazı'nda da uzaydan kaydedildi.

Karadeniz'in bazı dönemlerde turkuaz renge bürünmesi kirlikten değil, denizdeki canlı yaşamındaki mevsimsel değişimden kaynaklanıyor. NASA'nın PACE uydusunun 22 Haziran 2026'da kaydettiği görüntüler, yüzey sularında yoğunlaşan kokolitoforların oluşturduğu açık renkli girdapları ortaya koydu. Her yıl tekrarlanan bu olay, deniz ekosistemindeki değişimleri izlemek için kullanılan en önemli doğal göstergelerden biri kabul ediliyor.

NASA, Karadeniz'in yaz aylarında turkuaz renge bürünen yüzeyini görüntüledi. (Foto: NASA) PACE UYDUSU KARADENİZ'İ GÖRÜNTÜLEDİ Avrupa ile Asya arasında bulunan Karadeniz, boğazlar sistemi üzerinden Marmara Denizi ve Akdeniz'e bağlanıyor. Yılın büyük bölümünde koyu renkte görünen deniz yüzeyi, ilkbaharın sonundan itibaren yerini açık mavi ve turkuaz tonlarına bıraktı. NASA'nın Plankton, Aerosol, Bulut ve Okyanus Ekosistemi (PACE) uydusunda bulunan Okyanus Renk Enstrümanı (OCI), 22 Haziran 2026'da bu değişimi ayrıntılı biçimde görüntüledi.