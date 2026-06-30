34 yıl sonra müze kavanozundan çıktı: Türkiye’de ilk kez görülen tarantula cinsi!

Aydın'da 1992 yılında toplanıp müze koleksiyonunda unutulan bir örnek, Türkiye'nin örümcek faunasına yeni bir tarantula cinsi kazandırdı. Bilim insanları, Ischnocolus valentinus'un antik deniz ticaretiyle Anadolu'ya ulaşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğine ilişkin dikkat çeken bir keşif, yıllardır müze koleksiyonunda bekleyen tek bir örnek sayesinde ortaya çıktı. Aydın'ın Bafa Gölü çevresinden 34 yıl önce toplanan bir örümceğin Türkiye'de bugüne kadar hiç kaydedilmemiş Ischnocolus cinsine ait tarantula olduğu belirlendi.

(Fotoğraf: A Haber) 34 YILLIK ÖRNEK BİLİME YENİ BİR KAYIT KAZANDIRDI Araştırma, Avrupa'daki doğa tarihi müzelerinde yürütülen incelemeler sırasında gerçekleştirildi. Almanya'nın Frankfurt kentindeki Senckenberg Araştırma Enstitüsü ve Doğa Müzesi koleksiyonunda bulunan erkek örümcek örneği yeniden incelendi. Araştırmacılar, farklı bir örümcek familyası üzerinde çalışırken müze koleksiyonundaki kavanozlardan birinde Türkiye için daha önce kaydedilmemiş bir tarantula örneğiyle karşılaştı. Yapılan ayrıntılı incelemeler sonucunda örneğin Ischnocolus valentinus türüne ait olduğu belirlendi. Böylece Ischnocolus cinsi ilk kez Türkiye faunasına resmen kaydedilmiş oldu. ÖRNEK NEREDE BULUNDU? Etiket kayıtlarına göre söz konusu örümcek, 10 Nisan 1992 tarihinde Aydın'daki Bafa Gölü'nün doğu kıyısında yer alan antik Herakleia kenti yakınlarında toplandı. Deniz seviyesinden yaklaşık 33 metre yükseklikte, bir taşın altından elde edilen örnek yıllarca müze koleksiyonunda muhafaza edildi. Keşif, uluslararası hakemli Invertebrate Zoology dergisinin 2026 yılı 23. cildinde yayımlanarak bilim dünyasına duyuruldu.