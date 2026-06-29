Mersin'de bıçaklı gasp olayında 5 tutuklama!
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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişiyi bıçaklayıp gasbeden 3'ü çocuk 5 şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişiyi bıçaklayıp gasbeden 3'ü çocuk 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 şüphelinin bir kişiyi bıçaklayıp boynundaki altın zinciri ve 3 bin 500 lirasını gasbetmesine ilişkin soruşturma başlattı.
Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Ekipler, kimliğini belirledikleri 3'ü çocuk 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.