Nevşehir'de facia gibi kaza! Hatalı sollama can aldı

Nevşehir'de hatalı sollama yaptığı ve alkollü olduğu iddia edilen otomobilin karşı şeritten gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.