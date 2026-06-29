Restorana pompalı saldırı! Silahlı saldırıda 5 yaralı
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Denizli'de bir restorana motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 kişinin pompalı tüfekle düzenlediği silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Atalar Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranın önüne plakası belirlenemeyen motosikletle gelen 2 kişi, pompalı tüfekle art arda ateş açtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırı sırasında restoran önünde beklerken saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerinden kaçan 2 saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.