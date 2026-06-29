Restorana pompalı saldırı! Silahlı saldırıda 5 yaralı

Denizli'de bir restorana motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 kişinin pompalı tüfekle düzenlediği silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.