3 bin 756 metrede zamana karşı yarış! Rahatsızlanan dağcı kurtarıldı

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Dağcının arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2500 metrenin üzerindeki yüksekliklerde oksijen seviyesinin azalmasına bağlı olarak görülebilen baş dönmesi, mide bulantısı ve nefes darlığı yaşayan Alper U., Demirkazık Zirvesi'nden belirli bir noktaya kadar indirilerek kurtarma ekiplerine teslim edildi.