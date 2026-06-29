Karadeniz hayaliyle aldılar, kabusları oldu! 20 ameliyatla kurtarıldı: Cafcaflı görüntüsüne kanmasınlar

İstanbul Küçükçekmece’de yaşayan Kocaman ailesinin yaz aylarında Karadeniz turu yapmak için aldığı karavanda gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana geldi. Vücudunun yaklaşık yüzde 70’i yanan ve 16 gün entübe kalan Şehri Kocaman, yaklaşık 20 ameliyatın ardından taburcu edildi. Yaşadıkları faciayı anlatan Kocaman, "Cafcaflı masasına, televizyonuna kanmasınlar, dördümüz birden canımızdan olacaktık" dedi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşayan 4 kişilik Kocaman ailesi, yaz aylarında çıkmayı planladıkları Karadeniz turu öncesinde karavanlarında vakit geçirmek istedi. 28 Nisan gecesini evlerinin yakınına park ettikleri karavanda geçiren aile, sabah saatlerinde mutfakta yaşanan gaz kaçağının ardından meydana gelen patlamayla adeta ölümden döndü.

(Foto: İHA) VÜCUDUNUN YÜZDE 70'İ YANDI İddiaya göre 45 yaşındaki Şehri Kocaman'ın sabah saat 06.00 sıralarında çakmağı yakmasıyla içeride sıkışan gaz büyük bir gürültüyle patladı. Alevler içinde kalan aile, kendisini güçlükle dışarı atarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne kaldırılan aileden anne Şehri Kocaman'ın bacakları, elleri, karnı ve yüzü başta olmak üzere vücudunun yaklaşık yüzde 70'inde derin yanıklar oluştuğu, ayrıca akciğer hasarı geliştiği belirlendi. Baba yüzde 40, 7 ve 9 yaşlarındaki iki çocuk ise çeşitli bölgelerindeki yanıklar nedeniyle tedavi altına alındı. 16 GÜN ENTÜBE KALDI, YAKLAŞIK 20 AMELİYAT GEÇİRDİ Uzun süre yoğun bakımda hayati tehlike altında takip edilen Şehri Kocaman, 16 gün entübe olarak tedavi gördü. Yaklaşık 20 ameliyat geçiren Kocaman'ın sağlık durumunun düzelmesiyle taburcu edildiği, eşi ve çocuklarının ise tedavilerinin daha önce tamamlandığı öğrenildi.

(Foto: İHA) "ÇOCUKLAR 'YANIYORUZ' DİYEREK AĞLAYA AĞLAYA KAÇTI" Yaşadıklarını anlatan Şehri Kocaman, "29 Nisan'da sabahın 06.00'sında oldu. Kalktım, çay koyayım dedim, ocağı açtığım gibi kıvılcım, birden alev topuna döndüm. Çocuklar da bir an ağlamaya başladı, biri 'Anne yandım' diyor. Ben yanarken bir an kapıya döndüm, açayım çocuklar kaçsınlar dedim. Bir şekilde açtık, çocuklar 'Yanıyoruz' diyerek ağlaya ağlaya gidiyor. Ayaklarım yanmış ve ben yalın ayak arkalarından koşuyorum" ifadelerini kullandı. Karavanı yaz aylarında Karadeniz turu yapmak için aldıklarını belirten Kocaman, "İnternette gezmeye gidenlerin videolarına bakıyordum. Sözde yazın Karadeniz turu yapacaktık, karavanı onun için almıştık. Üç aydır kullanıyoruz, deneyimimiz olmadığı için bunları hiç anlamadık. Karavanda gaz gideren bir şey yokmuş" dedi. "CAFCAFLI MASASINA, TELEVİZYONUNA KANMASINLAR" Yaşadıkları olayın ardından vatandaşlara uyarıda bulunan Kocaman, "06.00'da uyandım, ya 08.00'e kadar uyusaydık diyorum, hepimiz kokudan ölebilirdik. Menfez olayı illa ki olmak zorunda. Gaz kaçırınca ötüyormuş, öyle şeyleri hiç düşünmedim. Bunlara dikkat etsinler isterim. Cafcaflı masasına, televizyonuna kanmasınlar, dördümüz birden canımızdan olacaktık" diye konuştu.