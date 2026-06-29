İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa'da, bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiasının ardından çıkan kavgada 60 yaşındaki Erol Ş. darbedilip bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan anne, amca ve annenin eski eşi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa'da yaşanan olayda, bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiasının ardından çıkan kavga kanlı bitti. DHA'nın aktardığına göre; darp edilip bıçaklanan 60 yaşındaki Erol Ş. ağır yaralanırken, olayla ilgili gözaltına alınan üç şüpheli tutuklandı.

Olay, Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Erol Ş. ile 15 yaşındaki N.T.G.'nin yakınları arasında kız çocuğuna yönelik taciz iddiası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Erol Ş.'nin tekme ve yumruklarla darp edildiği, başına plastik yol dubasıyla vurulduğu ve ekmek bıçağıyla üç yerinden bıçaklandığı öne sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Erol Ş., bilinci kapalı şekilde Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS İNCELEMESİ BAŞLATILDI

Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde kavganın, taciz iddiasının ardından çıktığı değerlendirilirken olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından anne Zeliha Z., kız çocuğunun amcası Mehmet G. ve annenin eski eşi Serkan A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde taraflar arasında başlayan tartışmanın kısa sürede büyüdüğü, Erol Ş.'nin darp edildiği, başına dubayla vurulduğu ve ardından bıçaklandığı anlar yer aldı.

Kamera kayıtlarında çevrede bulunan bazı kişilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı da görülüyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor. Taciz iddiasına ilişkin resmi makamlar tarafından soruşturmanın sonucuna dair henüz ayrı bir açıklama yapılmadı. Sürecin savcılık ve emniyet birimlerince yürütüldüğü bildirildi.

SIK SORULAN SORULAR (SSS)

Kasımpaşa'daki olay ne zaman meydana geldi?

Olay, 28 Haziran'da İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayda kaç kişi tutuklandı?

Polis ekiplerince gözaltına alınan anne, kız çocuğunun amcası ve annenin eski eşi olmak üzere üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yaralanan kişinin sağlık durumu nasıl?

Olayda ağır yaralanan 60 yaşındaki Erol Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunuyor.

Olayın görüntüleri var mı?

Evet. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde taraflar arasında çıkan kavga ve sonrasında yaşanan saldırı anları yer alıyor.