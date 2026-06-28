Taksinin çarptığı genç avukat ağır yaralandı

Kaza, 26 Haziran'da Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Ç.'nin kontrolünü yitirdiği 16 T 0599 plakalı taksi, yol kenarında bekleyen Avukat Berşan Uğuş'a çarptı. Uğuş, aracın altında kalarak bir süre sürüklendi. Çevredekiler, taksiyi kaldırarak Berşan Uğuş'u bulunduğu yerden çıkardı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.