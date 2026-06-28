Silivri'de yerleşim yerlerine yakın alanda yangın! Kontrol altına alındı
İstanbul'un Silivri ilçesinde yerleşim yerlerine yakın tarlalık ve otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri istendi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
İstanbul'un Silivri ilçesi Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi üzerindeki tarlalık ve otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
Alevlerin yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olması üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
ÇEVRE İLÇELERDEN TAKVİYE EKİP İSTENDİ
Yangının büyümesi üzerine çevre ilçelerde görev yapan itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü.
Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri alırken, riskli noktalarda vatandaşları uyardı.
KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme ise sürüyor.
SIK SORULAN SORULAR
Silivri'deki yangın nerede çıktı?
Yangın, Silivri ilçesine bağlı Yeni Mahalle mevkisindeki bir tarlada çıktı.
Vatandaşlara neden uyarı yapıldı?
Yoğun dumanın yerleşim alanlarına ilerlemesi nedeniyle polis ekipleri tedbir amacıyla vatandaşlardan evlerini boşaltmalarını istedi.
Yangın kontrol altına alındı mı?
Evet. Haberin yayımlandığı an itibarıyla ekipler yangını kontrol altına aldı.
Yangının çıkış nedeni belli oldu mu?
Hayır. Yangının çıkış nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.