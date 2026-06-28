Silivri'de yerleşim yerlerine yakın alanda yangın! Kontrol altına alındı

İstanbul'un Silivri ilçesinde yerleşim yerlerine yakın tarlalık ve otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri istendi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.