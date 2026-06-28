Edirne'de cenazenin başında gelin-kayınvalide kavgası çıktı
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Edirne'de kayıp olarak aranan 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü Öner Tütüniçmez'in cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Olay yerine gelen eşi ile annesi arasında cenazenin başında çıkan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Jandarma ve itfaiye ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.
Edirne merkezden Elçili köyüne gitmek üzere motosikletiyle yola çıkan ve dün akşamdan bu yana haber alınamayan 31 yaşındaki Öner Tütüniçmez'in cansız bedeni, sabah saatlerinde Üyüklütatar köyü yakınlarındaki sulama kanalında bulundu.
Acı haberi alarak olay yerine gelen Tütüniçmez'in eşi ile annesi arasında, kazanın sorumluluğuna ilişkin karşılıklı suçlamalar nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma fiziki arbedeye dönüştü.
Olay yerinde bulunan jandarma ve itfaiye ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, sinir krizi geçiren aile üyeleri bölgeden uzaklaştırıldı.
İki çocuk babası Öner Tütüniçmez'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.