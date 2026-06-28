Edirne'de cenazenin başında gelin-kayınvalide kavgası çıktı

Edirne'de kayıp olarak aranan 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü Öner Tütüniçmez'in cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Olay yerine gelen eşi ile annesi arasında cenazenin başında çıkan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Jandarma ve itfaiye ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.