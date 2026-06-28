Samsun'da kafe önünde silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kafenin önünde silahlı saldırı meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen olayda 28 yaşındaki O.B. açılan ateş sonucu kasığından yaralandı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için inceleme başlatıldı.