Samsun'da kafe önünde silahlı saldırı: 1 yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir kafenin önünde silahlı saldırı meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen olayda 28 yaşındaki O.B. açılan ateş sonucu kasığından yaralandı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için inceleme başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde İsmet Paşa Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'ndeki bir kafenin önünde silahlı saldırı meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz bir kişi tarafından O.B (28), tabancayla vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırıda kasığından yaralanan O.B, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı genç, buradaki tedavisinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi.
Ekipler, olay yerinden kaçan ve eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.