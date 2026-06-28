Konya'da genç kız baygın halde bulundu! Uyanmayınca hastaneye kaldırıldı
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Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Alaaddin Tepesi Parkı'nda devriye atan polis ekipleri bir kızı baygın halde buldu. Polis ekipleri genç kızı tüm çabalara rağmen uyandıramayınca bölgeye 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İsminin A.E. olduğu 17 yaşındaki kız ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Konya'da devriye atan polis ekipleri akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Alaaddin Tepesi'ndeki parkta bir kızı baygın halde buldu. Edinilen bilgiye göre, parkta 17 yaşındaki A.E. tüm çabalara rağmen uyandırılamayan kız için ambulans çağrıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
A.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kızın baygınlık geçirme sebebinin yapılacak tetkikler sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.