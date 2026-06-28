Konya'da devriye atan polis ekipleri akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Alaaddin Tepesi'ndeki parkta bir kızı baygın halde buldu. Edinilen bilgiye göre, parkta 17 yaşındaki A.E. tüm çabalara rağmen uyandırılamayan kız için ambulans çağrıldı.