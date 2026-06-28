SABAH Gazetesi'nin acı günü! Cemil Müderrisoğlu vefat etti

SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı Okan Müderrisoğlu'nun babası Cemil Müderrisoğlu hayatını kaybetti. Acı haberin ardından çok sayıda taziye mesajı paylaşılırken, Müderrisoğlu'nun cenazesinin 29 Haziran Pazar günü Düzce'de son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı Okan Müderrisoğlu'nun babası Cemil Müderrisoğlu hayatını kaybetti.

Cemil Müderrisoğlu'nun cenazesi, 28 Haziran Pazar günü öğle namazını müteakip Düzce Merkez Büyük Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Adapazarı Erenler Kabristanı'na defnedilecek.

BURHANETTİN DURAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI: "MEKANI CENNET OLSUN"

İletişim başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Sayın Okan Müderrisoğlu'nun muhterem babası Cemil Müderrisoğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun."

