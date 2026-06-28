Adıyaman’da iş yeri yangını faciaya neden oldu! Dükkanlar peş peşe tutuştu
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir markette çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki 3 iş yerine daha sıçradı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınırken, alevler geride büyük hasar bıraktı.
Yangın, Besni ilçesine bağlı Ali Erdemoğlu Mahallesi'nde Burhan G.'ye ait markette henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan 3 iş yerine de sıçrayarak çevrede paniğe neden oldu.
ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yayılan alevleri kontrol altına alabilmek için yaklaşık 2 saat boyunca yoğun mücadele verdi.
4 İŞ YERİNDE BÜYÜK HASAR
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak çıkan yangın nedeniyle toplam 4 iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.