Adıyaman’da iş yeri yangını faciaya neden oldu! Dükkanlar peş peşe tutuştu

Yangın, Besni ilçesine bağlı Ali Erdemoğlu Mahallesi'nde Burhan G.'ye ait markette henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan 3 iş yerine de sıçrayarak çevrede paniğe neden oldu.

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yayılan alevleri kontrol altına alabilmek için yaklaşık 2 saat boyunca yoğun mücadele verdi.