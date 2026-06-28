Osmaniye semalarında gizemli cisim

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gece saatlerinde gökyüzünde görülen ve ne olduğu henüz belirlenemeyen parlak cisim, vatandaşlarda merak uyandırdı. Cep telefonu kameralarına yansıyan esrarengiz görüntünün kaynağı araştırılıyor.