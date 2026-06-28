Osmaniye semalarında gizemli cisim
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gece saatlerinde gökyüzünde görülen ve ne olduğu henüz belirlenemeyen parlak cisim, vatandaşlarda merak uyandırdı. Cep telefonu kameralarına yansıyan esrarengiz görüntünün kaynağı araştırılıyor.
Kadirli ilçesine bağlı Yusufizzettin köyü Binboğa Mezarlığı çevresinde görülen parlak cisim, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Kısa süre gökyüzünde ilerlediği görülen cisim, ilçenin farklı noktalarından da fark edildi. Olay, vatandaşlar arasında merak konusu oldu.