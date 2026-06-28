Kayseri'de feci kaza! Araçlar hurdaya döndü: 1 ölü 6 yaralı

Kayseri-Develi Karayolu'nda meydana gelen feci kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Develi Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AEF 580 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Fotoğraf (İHA) Kazada iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise araçlarda sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.