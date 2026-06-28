Öğrencilerden yollar için yapay zeka çözümü: Çukur ve çatlakları anında tespit ediyor

Yollardaki bozuklukları daha hızlı belirleyerek bakım süreçlerini kolaylaştırmayı hedefleyen dikkat çekici bir proje, Kırşehir'de iki ortaokul öğrencisinin imzasıyla hayata geçirildi. Yapay zeka destekli kameralı sistem geliştiren öğrenciler, kara yollarındaki çukur ve çatlakları tespit eden cihazlarıyla TÜBİTAK Türkiye finallerinde önemli bir başarı elde etti.

Yapay zeka destekli cihaz yol bozukluklarını anlık olarak tespit ediyor. (Fotoğraf: A Haber)

GÜNLÜK BİR SORUNDAN DOĞAN FİKİR

Kırşehir Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören 7. sınıf öğrencileri Kağan Doruk Şahin ile Mustafa Aybars Abalı, bilişim teknolojileri öğretmeni Mehmet Aydın'ın danışmanlığında çalışmaya başladı. Bisiklet ve otomobil yolculuklarında karşılaştıkları yol bozukluklarından yola çıkan öğrenciler, bu soruna teknolojik bir çözüm geliştirmeye karar verdi.

Yaklaşık dokuz ay süren çalışmanın ardından ortaya çıkan sistem, araçlara ya da dronlara kolayca monte edilebiliyor. Kamerayla elde edilen görüntüler yapay zeka tarafından analiz edilerek yoldaki bozulmalar anlık olarak tespit ediliyor.

ÇUKUR VE ÇATLAKLARI HARİTADA İŞARETLİYOR

Geliştirilen cihaz yalnızca bozukluğu tespit etmekle kalmıyor. Aynı zamanda bulunduğu konumu harita üzerinde belirliyor, bozulmanın türünü ve yoğunluğunu veri tabanına kaydediyor. Toplanan veriler daha sonra grafiklerle görselleştirilerek analiz edilebiliyor.

Öğrenciler, sistemin şehir içinde ve şehir dışında çok sayıda denemeden geçirildiğini belirtti. Yapılan testlerde, sürücülerin çoğu zaman fark etmediği küçük çatlakların bile başarıyla algılanabildiği ifade edildi.