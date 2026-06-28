Öğrencilerden yollar için yapay zeka çözümü: Çukur ve çatlakları anında tespit ediyor
Kırşehir'de iki ortaokul öğrencisinin geliştirdiği yapay zeka destekli kameralı sistem, kara yollarındaki çukur ve çatlakları tespit ederek konum bilgisiyle kayıt altına alıyor. Yaklaşık 9 ayda 200'den fazla testten geçen proje, TÜBİTAK Türkiye finalinde yazılım alanında ikinci olurken patent desteği almaya da hak kazandı.
Yollardaki bozuklukları daha hızlı belirleyerek bakım süreçlerini kolaylaştırmayı hedefleyen dikkat çekici bir proje, Kırşehir'de iki ortaokul öğrencisinin imzasıyla hayata geçirildi. Yapay zeka destekli kameralı sistem geliştiren öğrenciler, kara yollarındaki çukur ve çatlakları tespit eden cihazlarıyla TÜBİTAK Türkiye finallerinde önemli bir başarı elde etti.
GÜNLÜK BİR SORUNDAN DOĞAN FİKİR
Kırşehir Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören 7. sınıf öğrencileri Kağan Doruk Şahin ile Mustafa Aybars Abalı, bilişim teknolojileri öğretmeni Mehmet Aydın'ın danışmanlığında çalışmaya başladı. Bisiklet ve otomobil yolculuklarında karşılaştıkları yol bozukluklarından yola çıkan öğrenciler, bu soruna teknolojik bir çözüm geliştirmeye karar verdi.
Yaklaşık dokuz ay süren çalışmanın ardından ortaya çıkan sistem, araçlara ya da dronlara kolayca monte edilebiliyor. Kamerayla elde edilen görüntüler yapay zeka tarafından analiz edilerek yoldaki bozulmalar anlık olarak tespit ediliyor.
ÇUKUR VE ÇATLAKLARI HARİTADA İŞARETLİYOR
Geliştirilen cihaz yalnızca bozukluğu tespit etmekle kalmıyor. Aynı zamanda bulunduğu konumu harita üzerinde belirliyor, bozulmanın türünü ve yoğunluğunu veri tabanına kaydediyor. Toplanan veriler daha sonra grafiklerle görselleştirilerek analiz edilebiliyor.
Öğrenciler, sistemin şehir içinde ve şehir dışında çok sayıda denemeden geçirildiğini belirtti. Yapılan testlerde, sürücülerin çoğu zaman fark etmediği küçük çatlakların bile başarıyla algılanabildiği ifade edildi.
200'DEN FAZLA TEST YAPILDI
Projede görev alan Mustafa Aybars Abalı, cihazın geliştirilme sürecinde önce gerekli ekipmanları temin ettiklerini, ardından yapay zeka yazılımını sisteme entegre ettiklerini anlattı. Gerçek yol görüntüleri üzerinde yapılan denemeler sayesinde cihazın güvenilirliğinin artırıldığını söyledi.
Kağan Doruk Şahin ise farklı mesafe ve yol koşullarında yaklaşık 200'ün üzerinde test gerçekleştirdiklerini belirtti. Cihazın otomobil üzerine dron altına ve bisiklete monte edilerek farklı senaryolarda denendiğini dile getirdi.
"Yaklaşık dokuz ay boyunca 200'ün üzerinde test gerçekleştirdik. Cihazı otomobilin üzerine, dronun altına ve bisikletimize monte ederek farklı senaryolarda denedik. Amacımız, sistemin her koşulda doğru sonuç vermesini sağlamaktı."