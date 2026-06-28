Mardin'de iki araç çarpıştı: 5'i çocuk 8 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araç ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Yaşanan olayda 5'i çocuk 8 kişi yaralanırken, kazazedeler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Yumurcak Mahallesi'nde hafif ticari araç ile SUV tipi aracın çarpışmasıyla trafik kazası meydana geldi. Olayda A.E. (39), M.E. (13), A.A. (17), B.İ. (32), H.E. (15), C.E. (3), Y.E. (7) ve R.A. (20) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kızıltepe'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

