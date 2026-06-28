Mardin'de 4 ilçede peş peşe yangın paniği! Alevler kontrol altına alındı

Mardin'in Kızıltepe, Derik, Savur ve Mazıdağı ilçelerindeki farklı noktalarda çıkan yangınlar paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce yangınlar kontrol altına alınırken, olaylara ilişkin inceleme başlatıldı.