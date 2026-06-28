Mardin'de 4 ilçede peş peşe yangın paniği! Alevler kontrol altına alındı
Mardin'in Kızıltepe, Derik, Savur ve Mazıdağı ilçelerindeki farklı noktalarda çıkan yangınlar paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce yangınlar kontrol altına alınırken, olaylara ilişkin inceleme başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe, Derik, Savur ve Mazıdağı ilçelerinde ekin, anız, saman ve orman yangınları meydana geldi.
Kızıltepe ilçesinde Sarıca, Üçevler ve Halkalı mahallelerinde saman, Derik ilçesi Kuşçu Mahallesi'nde anız, Savur ilçesi İçgören Mahallesi'nde saman, Şenocak Mahallesi'nde anız ve Mazıdağı ilçesi Yetkinler köyünde ekin ve orman yangını çıktı.
ÇIKAN YANGINLAR PANİĞE NEDEN OLDU
Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Halkalı ile Üçevler mahallelerinde saman, Derik ilçesi kırsal Kuşçu Mahallesi anız ve Savur ilçesine bağlı kırsal İçgören Mahallesi'nde saman yangınları çıktı.
ALEVLER KONTROL ALTINDA
Çevredekilerin ihbarı üzerine söz konusu bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgelere giden ekiplerin müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.