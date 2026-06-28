Denizde korkunç son! Küçük kızdan acı haber geldi

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DALGALARLA MÜCADELE FACİAYLA BİTTİ

İki arkadaş bir süre dalgalarla mücadele etti. E.C, kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken, yüzme bilmediği öğrenilen N.B. bir süre sonra gözden kayboldu.