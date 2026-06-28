Nevşehir'de feci iş kazası! 1 işçi hayatını kaybetti

Olay, 26 Haziran'da saat 14.00 sıralarında Gülşehir ilçesindeki sanayi sitesindeki kilitli parke üretimi yapılan tesiste meydana geldi.

Tesiste çalışan Dursun Çavdar, henüz bilinmeyen nedenle harç karma makinesine sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.