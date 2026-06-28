Nevşehir'de feci iş kazası! 1 işçi hayatını kaybetti
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Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki kilitli parke üretim tesisinde harç karma makinesine sıkışarak ağır yaralanan 30 yaşındaki Dursun Çavdar, tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, 26 Haziran'da saat 14.00 sıralarında Gülşehir ilçesindeki sanayi sitesindeki kilitli parke üretimi yapılan tesiste meydana geldi.
Tesiste çalışan Dursun Çavdar, henüz bilinmeyen nedenle harç karma makinesine sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Çavdar, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Dursun Çavdar, doktorların müdahalesine rağmen 2 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
Çavdar'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, A.T., N.Ş. ve İ.T. gözaltına alındı.