Terör örgütlerine operasyon! 178 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 225 şüpheliden 178'i tutuklandı. Türkiye genelinde örgütlerin eylem ve faaliyet ağını çökertmeye yönelik operasyonlarda yüzlerce şüpheli hakkında işlem yapılırken, yargıdan peş peşe tutuklama kararları çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütlerinin Türkiye genelindeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik kapsamlı operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında haklarında işlem başlatılan 241 şüpheliden 225'i gözaltına alındı.

178 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 212'si, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 6 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Hakimlik sorgularının ardından 178 şüpheli tutuklanırken, 34 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyon, terör örgütlerinin yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturmaların önemli adımlarından biri olarak kayıtlara geçti.