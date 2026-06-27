Kreşlerde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak kreş ve gündüz bakımevlerine ilişkin yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle açılış ve denetim süreçlerinden personel kriterlerine, çocukların güvenliğini riske atan durumlara uygulanacak yaptırımlara kadar kapsamlı kurallar hayata geçirilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımızın güvenliği, sağlığı ve gelişimini koruyacak standartları belirledik" dedi.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre açılacak kreş ve gündüz bakımevlerine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle kamuya bağlı kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış, izin, faaliyet ve denetim süreçleri ayrıntılı şekilde belirlendi.

"GÜVENLİĞİ RİSKE ATANLARA YAPTIRIM GETİRDİK"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğimiz ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından hizmete alınacak kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçlerini netleştirdik" ifadelerini kullandı.

Göktaş, "Çocuklarımızın güvenliği, sağlığı ve gelişimini koruyacak fiziki ve kurumsal standartları belirledik. İl müdürlüklerimiz aracılığıyla düzenli izleme ve denetim sistemlerini devreye aldık. Evlatlarımızın güvenliğini riske atan durumlar için yaptırım ve kapatma hükümlerini getirdik" dedi.

VERİLER MERKEZİ SİSTEMDEN TAKİP EDİLECEK

Yeni yönetmelikle kuruluşlara, personele ve hizmet alan çocuklara ilişkin verilerin merkezi bilişim sistemi üzerinden takip edilmesi de sağlanacak. Bakan Göktaş, "Güzel yavrularımıza ve büyük Türkiye ailemize hayırlı, uğurlu olsun" ifadeleriyle düzenlemenin hayata geçirilmesini değerlendirdi.