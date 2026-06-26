Çocuk yaştaki hırsızlar markete dadandı! O anlar kamerada
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki çocuk, gece saatlerinde kapı kilidini kırarak girdikleri marketten sigara, içecek ve çok sayıda gıda ürününü çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin pahalı ürünleri bulduklarında birbirlerine "çak" yaptığı görüntüler dikkat çekerken polis çocuk şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kapı kilidini kırarak markete giren iki çocuk, raflardaki ürünleri tek tek çantalarına doldurdu. Olay, saat 03.00 sıralarında Kuşadası'nın Hacıfeyzullah Mahallesi Yılancı Burnu Caddesi'nde bulunan Recep A.'ya ait markette yaşandı. Motosikletle iş yerinin arka kısmına gelen iki çocuk, kapıyı zorlayarak içeri girdi.
RAFLARI BOŞALTTILAR
Market içerisinde rahat tavırlarla dolaşan şüpheliler, sigara, içecek ve çeşitli gıda ürünlerini yanlarında getirdikleri çantalara doldurdu. Dakikalar süren hırsızlığın ardından geldikleri motosiklete binen iki çocuk hızla olay yerinden uzaklaştı.
PAHALI ÜRÜNLERİ BULUNCA "ÇAK" YAPTILAR
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çocukların pahalı ürünleri bulduklarında birbirlerine "çak" yaparak sevindikleri anlar dikkat çekti. Rahat tavırlarla hareket eden şüphelilerin soğukkanlılığı kameralara saniye saniye yansıdı.
POLİS PEŞLERİNDE
Sabah marketine gelen iş yeri sahibi Recep A., arka kapının açık olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki çocuk şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.