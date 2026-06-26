Çocuk yaştaki hırsızlar markete dadandı! O anlar kamerada

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki çocuk, gece saatlerinde kapı kilidini kırarak girdikleri marketten sigara, içecek ve çok sayıda gıda ürününü çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin pahalı ürünleri bulduklarında birbirlerine "çak" yaptığı görüntüler dikkat çekerken polis çocuk şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.