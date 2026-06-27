Tünelde başladı, derede bitti! Otomobilin çarptığı yaralı ayı tüneli birbirine kattı

Karabük'te otomobilin çarptığı yaralı ayı, Cildikısık Tüneli'nde başlayan ve dere yatağında sona eren operasyonla ekipleri saatlerce alarma geçirdi. Uyuşturucu iğnelere rağmen uzun süre bayıltılamayan ayı tünelden kaçtı, yaklaşık 10 metreden dere yatağına düştü; ekipler zorlu müdahalenin ardından hayvanı etkisiz hale getirdi.

Karabük-Eskipazar kara yolu Cildikısık Tüneli girişinde yaşanan olay, adeta nefes kesen bir kurtarma operasyonuna dönüştü. Eskipazar yönünde ilerleyen Nurettin Kurada yönetimindeki 48 AG 818 plakalı otomobil, aniden yola çıkan ayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan ayı, sürünerek tünelin ortasına kadar ilerledi.

TÜNELDE ZAMANLA YARIŞ BAŞLADI

İhbar üzerine bölgeye trafik polisi, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi. Yeni bir facianın yaşanmaması için sürücüler kontrollü şekilde tünelden geçirildi. Ardından ekipler, yaralı ayıyı uyuşturucu iğnelerle etkisiz hale getirmek için operasyon başlattı.

İĞNELERE RAĞMEN KAÇTI! 10 METREDEN DEREYE DÜŞTÜ

Tüm müdahalelere rağmen uzun süre bayıltılamayan ayı, acı içinde tünelden çıkmaya çalışırken zaman zaman ekiplere yönelerek saldırgan tavırlar sergiledi. Tünelden kaçmayı başaran ayı, karşı şeride geçtikten sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Hareket etmeyi sürdüren ayı, ekiplerin uzun uğraşları sonucu dere yatağında bayıltıldı.

Ekiplerin, yaralı ayıyı vinç yardımıyla bulunduğu noktadan çıkararak tedavi altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

"AYI BENİM ARACIMA SALDIRDI"

Kazaya tanıklık eden Ferhat Şen, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Önümde seyreden araç ayıya çarptı. Hemen durup sürücünün yanına gittik. Sürücünün sağlık durumu iyiydi. Ayı ise yaralı halde tünelin içinde ilerlemeye başladı. Başka araçlar çarpmasın diye otomobilimi ayıya yakın bir noktaya çektim. O sırada ayı benim aracıma saldırdı. Allah'tan camlar kapalıydı. Açık olsaydı bana da zarar verebilirdi. Herkese geçmiş olsun."

Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yaralı ayının güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkarılması için vinç destekli çalışmalar devam ediyor.