Adana'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 58 tutuklama
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Adana'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Özel Harekat destekli şafak operasyonunda 70 kişi gözaltına alındı. Adreslerde çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, şüphelilerden 58'i tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Şafak vakti, Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bazı evlerin kapıları koçbaşı kullanılarak kırıldı. Haklarında yakalama kararı bulan 70 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
58'İ TUTUKLANDI, 12'Sİ ADLİ KONTROL KARARI İLE SERBEST
İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerin 58'i tutuklandı, 12'si ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.