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Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: 1 ölü 1 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: 1 ölü 1 yaralı

Niğde'nin Bor ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 1 işçinin öldüğü 1 İşçinin ise yaralandığı bildirilirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangına ise itfaiye ekipleri müdahale etti. Konuya ilişkin Niğde Valisi Nedim Akmeşe A Haber'de detayları aktardı.

NİĞDE'DE HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA

Niğde'nin Bor ilçesi Kemerhisar beldesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında, saat 16.45 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.

NİĞDE VALİSİ A HABER'E KONUŞTU

Konuya ilişkin Niğde Valisi Nedim Akmeşe A Haber'de detayları aktardı.

NİĞDE VALİSİ AKMEŞE A HABER'DE AÇIKLADI: YANGIN KONTROL ALTINDA

Akmeşe, " Yangın kontrol altında, 1 ölü bir yaralı var. 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşımıza başsağlığı, yaralı işçimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. " dedi.

Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama; yaralılar var (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama; yaralılar var (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

1 ÖLÜ 1 YARALI
Patlamada 1 işçinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı bildirildi. Patlamanın ardından çıkan yangına ise itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

PATLAMA SONRASI YANGIN
Yaralılar ambulanslarla Bor Devlet ve Niğde Eğitim ve Araştırma hastanelerine götürüldü. Patlamanın ardından çıkan yangına ise itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

DAHA ÖNCE DE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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