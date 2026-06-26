Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: 1 ölü 1 yaralı
Niğde'nin Bor ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 1 işçinin öldüğü 1 İşçinin ise yaralandığı bildirilirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangına ise itfaiye ekipleri müdahale etti. Konuya ilişkin Niğde Valisi Nedim Akmeşe A Haber'de detayları aktardı.
Niğde'nin Bor ilçesi Kemerhisar beldesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında, saat 16.45 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.
NİĞDE VALİSİ A HABER'E KONUŞTU
Konuya ilişkin Niğde Valisi Nedim Akmeşe A Haber'de detayları aktardı.
Akmeşe, " Yangın kontrol altında, 1 ölü bir yaralı var. 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşımıza başsağlığı, yaralı işçimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. " dedi.
1 ÖLÜ 1 YARALI
Patlamada 1 işçinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı bildirildi. Patlamanın ardından çıkan yangına ise itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
PATLAMA SONRASI YANGIN
Yaralılar ambulanslarla Bor Devlet ve Niğde Eğitim ve Araştırma hastanelerine götürüldü. Patlamanın ardından çıkan yangına ise itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
DAHA ÖNCE DE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti.