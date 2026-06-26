Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: 1 ölü 1 yaralı

Niğde'nin Bor ilçesi Kemerhisar beldesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında, saat 16.45 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.

NİĞDE VALİSİ A HABER'E KONUŞTU

Konuya ilişkin Niğde Valisi Nedim Akmeşe A Haber'de detayları aktardı.

Akmeşe, " Yangın kontrol altında, 1 ölü bir yaralı var. 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşımıza başsağlığı, yaralı işçimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. " dedi.