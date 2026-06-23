Kocaeli'de ağaçlık alanda yangın!
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangınında alevlerin daha geniş alana yayılmasını önlemek amacıyla itfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yeni Mahalle mevkisindeki ağaçlık ve makilik alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeyi yoğun duman kapladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.