Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre engelli olduğu öğrenilen 3 kişi yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangınında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Yangın, Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir binada çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.

3 KİŞİ DE ENGELLİ

Yangında ilk belirlemelere göre engelli olduğu öğrenilen 3 kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 2 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.