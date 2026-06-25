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Kahramanmaraş'ta acı olay: Evde çıkan yangında 3 engelli hayatını kaybetti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta acı olay: Evde çıkan yangında 3 engelli hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre engelli olduğu öğrenilen 3 kişi yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangınında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ'TA EV YANGINI: 3 ÖLÜ

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir binada çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.

3 KİŞİ DE ENGELLİ

Yangında ilk belirlemelere göre engelli olduğu öğrenilen 3 kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 2 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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