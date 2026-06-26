Erzincan'da korkunç olay! Pompalı tüfekle 2 kişiyi öldürdü

Erzincan'da bir apartman dairesinde pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırıda, bir kadın ile yanındaki kişi hayatını kaybetti. Cinayetin şüphelisi olduğu öne sürülen eski eş, olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.