Erzincan'da korkunç olay! Pompalı tüfekle 2 kişiyi öldürdü
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Erzincan'da bir apartman dairesinde pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırıda, bir kadın ile yanındaki kişi hayatını kaybetti. Cinayetin şüphelisi olduğu öne sürülen eski eş, olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.
Erzincan'da Barbaros Mahallesi 468. Sokak'taki apartmanda silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin yaptığı incelemede, apartmanın 3. katındaki dairede bulunan S.K. (42) ile U.B'nin (32) tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi.
Cinayeti işlediği öne sürülen B.K, karakola giderek teslim oldu.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.