Düğün gecesi ringe döndü! Damat dahil 3 kişi yaralandı

Bolu'da bir düğün salonunda gelin ve damat yakınları arasında çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirdi. Dün gece yaşanan olayda tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada damat dahil 3 kişi yaralanırken, polis tarafları güçlükle ayırdı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün merasimi sırasında gelin ve damat tarafı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, kavgada yaralanan damat ile birlikte toplam 3 kişiye ilk müdahale salonda yapıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.