Şehir şehir aynı numara! İntihar girişiminin altıdan akılalmaz senaryo çıktı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir AVM'nin yangın merdivenlerine çıkarak intihar edeceğini söyleyen bir kişi, polis ve vatandaşların uzun süren ikna çabasıyla indirildi. Memleketine dönecek parası olmadığını öne süren şahsa çevredekiler para toplarken, aynı kişinin Türkiye'nin birçok ilinde benzer yöntemle defalarca intihar girişiminde bulunduğunun ortaya çıktı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olay, ekipleri alarma geçirdi. NCity Alışveriş Merkezi'nin yangın merdivenlerine çıkan bir kişi, aşağı atlayacağını söyleyerek çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olası bir facianın önüne geçebilmek için geniş güvenlik önlemleri alındı.
"PARAM YOK" DEDİ, VATANDAŞLAR PARA TOPLADI
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli müzakereci başkomiserin uzun süren görüşmeleri sırasında şahıs, memleketine dönecek parası olmadığını iddia etti. Bunun üzerine çevrede bulunan vatandaşlar kendi aralarında para toplayarak şahsa verdi. İkna edilen kişi daha sonra güvenli şekilde merdivenlerden indirildi.
ŞEHİR ŞEHİR AYNI SENARYO
Yapılan incelemede şahsın İbrahim A. olduğu ve bu yöntemi ilk kez kullanmadığı belirlendi. Edinilen bilgilere göre şahsın daha önce Mersin, İzmir, İstanbul ve Sakarya'nın Karasu ilçesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok farklı noktasında yüksek binalara çıkarak benzer eylemlerde bulunduğu öğrenildi.
AYNI GİRİŞİMDE DEFALARCA BULUNMUŞ
Şahsın daha önceki olaylarda da "ekonomik sıkıntı", "borç" ve "memleketine dönecek parası olmadığı" yönünde iddialarda bulunduğu, benzer girişimlerle defalarca güvenlik güçlerini harekete geçirdiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.