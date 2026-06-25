Şehir şehir aynı numara! İntihar girişiminin altıdan akılalmaz senaryo çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olay, ekipleri alarma geçirdi. NCity Alışveriş Merkezi'nin yangın merdivenlerine çıkan bir kişi, aşağı atlayacağını söyleyerek çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olası bir facianın önüne geçebilmek için geniş güvenlik önlemleri alındı.

"PARAM YOK" DEDİ, VATANDAŞLAR PARA TOPLADI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli müzakereci başkomiserin uzun süren görüşmeleri sırasında şahıs, memleketine dönecek parası olmadığını iddia etti. Bunun üzerine çevrede bulunan vatandaşlar kendi aralarında para toplayarak şahsa verdi. İkna edilen kişi daha sonra güvenli şekilde merdivenlerden indirildi.