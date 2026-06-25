BTK Akademi 21 ilde geleceğin teknolojileri için eğitim verecek! Bakan Uraloğlu açıkladı

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21 İLDE 25 FARKLI EĞİTİM DÜZENLENECEK

BTK Akademi'nin yalnızca çevrim içi eğitimlerle değil, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlediği yüz yüze eğitimlerle de bilgiye erişimi yaygınlaştırdığını belirten Uraloğlu, "Bugüne kadar 70'in üzerinde ilde yüz yüze eğitim programları düzenledik. Bu yaz döneminde de 21 ilde gerçekleştirilecek 25 farklı eğitim programıyla gençlerimizi güncel teknoloji alanlarında uygulamalı eğitimlerle buluşturacağız." diye konuştu.

Yaz dönemi programlarının en yoğun ilgi gören başlıklarından birinin Yapay Zekâ ile İçerik Üretimi Eğitimi olduğunu belirten Uraloğlu, Antalya, Bolu, Manisa, Çanakkale, Kocaeli, Diyarbakır, Bursa, Eskişehir, Konya, Mersin, Malatya, Van, Elazığ, İzmir, Balıkesir, Nevşehir ve Trabzon'da gerçekleştirilecek eğitimlerle katılımcıların üretken yapay zekâ teknolojilerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulacağını söyledi.

"NESNELERİN İNTERNETİNDEN İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINA KADAR GENİŞ BİR YELPAZEDE EĞİTİMLER SUNACAĞIZ"

Eğitim programlarının güncel teknoloji alanlarına odaklandığını belirten Uraloğlu, "Yapay zekâdan büyük dil modellerine, Microsoft 365 Copilot uygulamalarından yapay zekâ destekli tasarım araçlarına, nesnelerin internetinden insansız hava araçlarına kadar geniş bir yelpazede eğitimler sunacağız. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek programlarla katılımcılarımızın güncel teknolojiler konusunda yetkinlik kazanmalarını, uygulama deneyimi elde etmelerini ve kariyerlerine katkı sağlayacak yeni beceriler geliştirmelerini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

KENDİ YAPAY ZEKâ AJANLARINI GELİŞTİRECEKLER

Ankara'da düzenlenecek Microsoft 365 Copilot Agent Oluşturma ve AI Modelleri Atölyesi hakkında da bilgi veren Uraloğlu, katılımcıların Microsoft 365 Copilot ve Copilot Studio araçlarını ileri seviyede kullanmayı öğrenirken kendi yapay zekâ ajanlarını geliştirme deneyimi kazanacaklarını ifade etti.

Antalya'da gerçekleştirilecek Büyük Dil Modelleri ile Uygulama Geliştirme Atölyesi'nde ise açık kaynak büyük dil modelleri, RAG mimarileri, fine-tuning süreçleri ve modern üretken yapay zekâ teknolojilerinin uygulamalı olarak ele alınacağını kaydeden Uraloğlu, bu eğitimlerin gençlerin yapay zekâ alanındaki yetkinliklerini artıracağını söyledi.