Otizmli çocuğa şiddet skandalı! Kamera görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı
Mersin'de bir rehabilitasyon merkezinde 5 yaşındaki otizmli K.Y.'yi darbettiği güvenlik kameralarıyla ortaya çıkan tutuklu eğitmen S.P.C., ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık suçlamaları reddederken, acılı aile görüntülerin her şeyi ortaya koyduğunu belirterek, "En ağır cezayı istiyoruz" diyerek adalet çağrısını yineledi.
Mersin'de infial yaratan rehabilitasyon merkezi skandalında yeni gelişme yaşandı. Otizmli 5 yaşındaki K.Y.'nin eğitim aldığı merkezde şiddete maruz kaldığı anların güvenlik kameralarına yansımasının ardından tutuklanan eğitmen S.P.C.'nin yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada sanık ile mağdur aile mahkeme salonunda karşı karşıya geldi.
"ŞİDDET UYGULAMADIM" SAVUNMASI
Mersin 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan tutuklu sanık S.P.C., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Çocuğa hiçbir zaman zarar vermediğini öne süren sanık, "Çocuğa hiçbir zaman şiddet uygulamadım. Dikkatini bana yöneltsin diye yakasından çektim. Göz teması sağlaması için çenesinden tuttum. Yanaklarını tutup sevgi gösterisinde bulundum" dedi. Boynundaki yaralanmanın ise eğitim sırasında kullanılan materyallerden kaynaklanmış olabileceğini iddia ederek tahliyesini talep etti.
"GÖRÜNTÜLERDE HER ŞEY ORTADA"
Mahkemede konuşan anne Sermin Yılmaz ise oğlunun uzun süredir rehabilitasyon merkezine gitmek istemediğini anlattı. Çocuğunun davranışlarının değiştiğini belirten anne, "Merkeze giderken yolda ağlıyordu. Bu süreçte bildiklerini de unuttu. Görüntülerde de her şey ortada. Adalet istiyoruz. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Baba Bahattin Yılmaz da aylardır büyük bir travma yaşadıklarını belirterek sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.
DAYISI: "AKLIMA ŞİDDET GELMEDİ"
Tanık olarak dinlenen K.Y.'nin dayısı Y.K. ise olay günü öğretmenin kendisine, "Boynunda çizik var. Kendisi çizmiş olabilir. Burada olmadı, aklınıza bir şey gelmesin" dediğini anlattı. Çiziğin yeni olduğunu ancak o an şiddet ihtimalini düşünmediğini söyleyen Y.K., "Biz adalete güveniyoruz. Adalet istiyoruz" diye konuştu.
BİLİRKİŞİ RAPORU YENİDEN İNCELENECEK
Mahkeme heyeti, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin otizmli çocukların eğitimi konusunda uzman bilirkişiler tarafından yeniden incelenmesine karar verdi. Ayrıca rehabilitasyon merkezinden olaydan önceki 6 aya ait kamera kayıtlarının istenmesine ve olay sırasında sınıfta bulunan öğretmenin tanık olarak dinlenmesine hükmedildi.
Eksiklerin tamamlanması için duruşma ertelenirken, tutuklu sanık S.P.C.'nin cezaevindeki tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan aile ise bir kez daha "Adalet istiyoruz" çağrısını yineledi.