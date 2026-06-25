Otizmli çocuğa şiddet skandalı! Kamera görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı

Mersin 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan tutuklu sanık S.P.C., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Çocuğa hiçbir zaman zarar vermediğini öne süren sanık, " Çocuğa hiçbir zaman şiddet uygulamadım. Dikkatini bana yöneltsin diye yakasından çektim. Göz teması sağlaması için çenesinden tuttum. Yanaklarını tutup sevgi gösterisinde bulundum " dedi. Boynundaki yaralanmanın ise eğitim sırasında kullanılan materyallerden kaynaklanmış olabileceğini iddia ederek tahliyesini talep etti.

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"GÖRÜNTÜLERDE HER ŞEY ORTADA"

Mahkemede konuşan anne Sermin Yılmaz ise oğlunun uzun süredir rehabilitasyon merkezine gitmek istemediğini anlattı. Çocuğunun davranışlarının değiştiğini belirten anne, "Merkeze giderken yolda ağlıyordu. Bu süreçte bildiklerini de unuttu. Görüntülerde de her şey ortada. Adalet istiyoruz. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Baba Bahattin Yılmaz da aylardır büyük bir travma yaşadıklarını belirterek sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.