İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor! Günlük uçuşla Avrupa'da ilk sırada

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL), 15-21 Haziran dönemine ilişkin raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1502 uçuşla Amsterdam, Paris Charles de Gaulle, Londra Heathrow ve Frankfurt'u geride bırakarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.