Kaçak akaryakıt şebekesine dev operasyon! 7 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda piyasa değeri 700 bin lirayı bulan 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Devleti vergi kaybına uğrattıkları ve kaçak akaryakıt ticaretiyle haksız kazanç sağladıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon, aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında düğmeye bastı. İstanbul, Afyonkarahisar ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, kaçak akaryakıt ticareti yaptığı değerlendirilen 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
MİLYONLUK VURGUN ORTAYA ÇIKTI
Operasyonda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan 10 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Soruşturma kapsamında daha önce yürütülen çalışmalarda ise piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 165 bin lira olan 106 bin 500 litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği öğrenildi.
ARAÇLARA TEDBİR VE EL KOYMA KARARI
Soruşturma kapsamında suçta kullanıldığı belirlenen 5 araç hakkında ihtiyati tedbir kararı uygulanırken, 2 araca el konularak gümrük idaresine teslim edildi. Kaçak akaryakıt şebekesine yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.