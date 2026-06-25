Kaçak akaryakıt şebekesine dev operasyon! 7 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda piyasa değeri 700 bin lirayı bulan 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Devleti vergi kaybına uğrattıkları ve kaçak akaryakıt ticaretiyle haksız kazanç sağladıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon, aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.