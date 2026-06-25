İstanbul'da 11 milyon liralık vurgun! 79 yaşındaki kadın altın ve dövizini kendi elleriyle teslim etti

İstanbul Eyüpsultan'da yaşayan Almanya emeklisi 79 yaşındaki S.G., kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların "Adınız terör soruşturmasına karıştı" yalanına inanarak yaklaşık 11 milyon lira değerindeki altın ve dövizini dolandırıcılara teslim etti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından 3 şüpheliyi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yaşayan Almanya emeklisi 79 yaşındaki S.G., telefonda kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Şüphelilerin, "Adınız terör soruşturmasına karıştı. Altın ve paralarda parmak izi incelemesi yapacağız" yalanına inanan yaşlı kadın, bankadaki kasasında bulunan yaklaşık 11 milyon lira değerindeki altın ve dövizi kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti.

"BAKICIN DA İŞİN İÇİNDE OLABİLİR" DİYEREK KANDIRDILAR

Edinilen bilgiye göre dolandırıcılar, 17 Haziran'da aradıkları S.G.'ye uzun süre telefonda telkinlerde bulundu. Şüpheliler, yaşlı kadına "Kimseye söyleme, bakıcın da işin içinde olabilir" diyerek çevresinden yardım istemesini engelledi.

S.G., ertesi gün bankadaki kiralık kasasına giderek altın ve dövizlerini aldı. Evine getirdiği ziynet eşyalarını bakıcısı görmesin diye ayakkabılığa sakladı.

11 MİLYON LİRALIK SERVETİ KENDİ ELLERİYLE TESLİM ETTİ

19 Haziran gecesi kapıya gelen şüpheliyi eve alan S.G., yaklaşık 11 milyon lira değerindeki 38 burma bilezik, 12 altın zincir, 5 tam altın, 15 çeyrek altın, 8 altın bilezik, 10 sarı lira ve 30 bin euroyu tek tek sayarak dolandırıcıya teslim etti.

Yaşlı kadın, durumu yakınlarına anlatmasının ardından dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

POLİS ADIM ADIM İZ SÜRDÜ

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin izini sürdü.

Yapılan çalışmalarda parayı alan şüphelinin altınları bir kuyumcuda bozdurduğu, elde edilen paranın zincir halinde diğer şüphelilere aktarıldığı belirlendi.

Esenyurt, Esenler ve Beşiktaş'ta düzenlenen operasyonlarda H.İ., B.A. ve S.A. yakalanarak gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERALARI HER ANI KAYDETTİ

S.G.'nin dolandırıldığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde şüphelinin yaşlı kadının evine girdiği, ziynet eşyalarını aldıktan sonra binadan ayrıldığı ve daha sonra altınları bir kuyumcuda bozdurduğu anlar yer aldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin herhangi bir suç kaydının bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.