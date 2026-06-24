Batman’da 5 kişi adacıkta mahsur kaldı!

Batman’da Samanyolu mevkisinde su ortasında bulunan adacıkta mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Batman'da Samanyolu mevkisinde su ortasında bulunan adacıkta mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, çay kenarında vakit geçiren 5 kişi, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle adacıkta mahsur kaldı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, botla adacığa ulaşarak mahsur kalan 5 vatandaşı güvenli şekilde kıyıya tahliye etti.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.