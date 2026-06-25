Sivas'ta 27 düzensiz göçmen yakalandı: 2 tutuklama

Sivas'ta iki tırın dorsesinde yapılan aramada 27 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.