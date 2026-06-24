TIR’ın römorkunda çıkan yangın mahalleye dayandı! 50 ev boşaltıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki kuru ot yüklü bir TIR'ın römorkunda bugün saat 15.30 sıralarında çıkan yangın, yol kenarındaki kuru otlar ve ağaçlara sıçrayarak geniş bir alana yayıldı. Alevlerin evlere kadar yaklaşması üzerine yaklaşık 50 ev tedbir amacıyla tahliye edilirken, mahallede büyük panik yaşandı.

Kocaeli'de korku dolu anlar yaşandı. Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi ile TEM Otoyolu güzergâhında seyir halindeki kuru ot yüklü TIR'ın römorkunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede kontrolden çıktı. Römorktan savrulan yanan otlar yol kenarındaki kuru alanları tutuşturunca alevler çevredeki yeşil alanlara ve yerleşim yerlerine doğru ilerledi.

FOTOĞRAF: DHA ALEVLER EVLERİN BAHÇELERİNE SIÇRADI Yangının otoyol kenarındaki evlere yaklaşması üzerine ekipler alarma geçti. Yaklaşık 50 ev güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, bazı vatandaşlar da kendi imkânlarıyla evlerini terk etti. Alevlerin bazı evlerin bahçelerine sıçraması sonucu maddi hasar meydana geldi. SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, su tankeri ve acil müdahale ekibi sevk edildi. Karayolları ekipleri acil durum şeridini trafiğe kapatırken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yoğun müdahale sayesinde yangının yerleşim alanlarına daha fazla yayılması engellendi. RÖMORK KÜLE DÖNDÜ Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında TIR'ın römorku kullanılamaz hale gelirken, TEM Otoyolu çevresindeki çam ağaçları, kuru otlar ve geniş yeşil alanlar zarar gördü.