Samsun'da tramvayda yangın! Yolcular tahliye edildi

Samsun’un Atakum ilçesinde sefer halindeki tramvayın tekerleklerinde çıkan dumanlar paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü.