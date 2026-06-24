Karne sevinci beklerken acı haber geldi! Elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi

Çankırı’da babasının çalıştığı fabrika inşaatına giden 16 yaşındaki lise öğrencisi Yasir Metin, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Cuma günü karnesini alması beklenen genç öğrencinin ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankırı'da yaşanan acı olay yürekleri dağladı. Çankırı-Ankara kara yolu üzerindeki bir fabrika inşaatında meydana gelen olayda, babasının yanında bulunan 16 yaşındaki Yasir Metin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

BİR ANLIK KAZA FACİAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre fabrikanın fayans işlerini yapan İlyas Metin, oğlu Yasir'i de iş yerine götürdü. İş yerinde yerde bulunan kablolara takılan Yasir Metin, çay kazanını devirerek yere düştü. Talihsiz genç, bu sırada elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Yasir için çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç öğrenci, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

KARNE HEYECANI YERİNİ GÖZYAŞINA BIRAKTI

Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olan Yasir Metin'in cuma günü karne almasının beklendiği öğrenildi. Karne heyecanı yaşamaya hazırlanan gencin ölüm haberi ailesini, okul arkadaşlarını ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Yasir Metin'in hayatını kaybettiği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.