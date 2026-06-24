4 yıl sonra açılan dosyada kritik duruşma! “Bıçak çizimi” tartışması mahkemeye taşındı

Belçika’dan tatil için geldiği Erzurum’da otomobilinde bıçaklanarak öldürülen gurbetçi Muhammet Kılıç’ın ölümüne ilişkin 4 yıl sonra açılan davanın ilk duruşmasında, müebbet hapis istemiyle yargılanan İbrahim Ş.’nin kızı G.Ş. dikkat çeken ifadeler verdi. Soruşturmanın yeniden açılmasına gerekçe gösterilen bıçak çizimi üzerinden yeni bir tartışma yaşanırken, tanıkların önceki beyanlarını değiştirmesi davadaki gerilimi artırdı.

Erzurum'da yıllardır gündemden düşmeyen gurbetçi cinayeti dosyasında kritik duruşma gerçekleştirildi. Muhammet Kılıç'ın otomobilinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yeniden açılan soruşturmada, sanık İbrahim Ş. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep ediliyor. Erzurum'da otomobilde bıçaklanarak ölü olarak bulunan gurbetçi Muhammet Kılıç ile ilgili 4 yıl sonra yeniden açılan dosya kapsamında sanık İbrahim Ş. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Duruşmaya başka bir suçtan açık cezaevinde hükümlü bulunan sanık İbrahim Ş., sanık avukatı ve yakınları katılırken, müşteki taraf duruşmada yer almadı. Tanıkların bir kısmı ise SEGBİS aracılığıyla bulundukları cezaevlerinden bağlanarak ifade verdi.

(Fotoğraf - DHA) SANIK SAVUNMASINI YAPTI Savunmasını yapan sanık İbrahim Ş., Muhammet Kılıç'ın ağabeyinin arkadaşı olduğu ve bir iki kez birlikte oturup uyuşturucu kullandıklarını belirtti. Kendisinin pazarcı olduğunu ve bu yüzden genellikle üzerinde bıçak taşıdığını anlatan İ.Ç., ancak olay günü üzerinde bıçak olmadığını söyledi. Olay günü kalabalık bir ortamda bir miktar uyuşturucu kullandıktan eve gittiğini ve sonra tekrar dışarı çıkıp çıkmadığını ise hatırlamadığını belirterek, suçlamaları kabul etmedi. BIÇAK RESMİ İDDİASINI REDDETTİ İddianamede babasına ait bıçağı çizdiği bilgisi yer alan G.Ş., "Ben bıçak tarif edip çizmedim. Dosya kapsamında bana göstermiş olduğunuz bıçağı kimin yaptığını bilmiyorum. Ben kesinlikle polislere ifademde bahsedildiği gibi bir bıçak tarifinde bulunmadım. Ben olay günü babamın saat kaçta geldiğini bilmiyorum. Ben babamda bıçak görmedim." diye konuştu.

(Fotoğraf - DHA) "PAZARCI OLDUĞU İÇİN BIÇAK TAŞIRDI" Tanık olarak dinlenen sanık İbrahim Ş.'nin eşi L.Ş. ise "İbrahim'in ekmek bıçağı vardı. Pazarcı olduğu için genelde üstünde taşırdı. Olay gecesi eve geldikten sonra çıktığını hatırlamıyorum." dedi. TANIKLAR İFADELERİNİ DEĞİŞTİRDİ Tanık olarak dinlenenlerin büyük bir çoğunluğu da önceki beyanlarını kabul etmeyerek farklı ifadeler verdi. Tanık C.A. iddianamede yer alan ifadesinde, 'İbrahim Ş.'nin bir tarafı tırtıklı bıçağını olay gününden önce Murat Şentürk'ün evinde bilediğini gördüm.' şeklinde ifade vermiş olsa da mahkemede bu beyanlarının doğru olmadığını savundu. ARA KARAR VERİLDİ Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi, maktul Muhammet Kılıç'ın eşinin zorla getirilmesi ve Sanık İ.Ş. ile maktul Muhammet Kılıç arasında baz çakışmasının tespiti için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.